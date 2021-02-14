انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) (0) فالنسيا.. فوز سهل

الأحد، 14 فبراير 2021 - 17:06

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يستقبل ريال مدريد نظيره فالنسيا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 23 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

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نهاية المباراة

ق.83 دخول باتريك كوتروني بدلا من ماكسي

ق,79 دخول إيسكو وماريانو بدلا من مودريتش وبنزيمة

ق.75 هجمة جديدة لـ ريال مدريد! بنزيمة ينطلق من الجهة اليسرى ويسدد كرة أرضية في الزاوية الضيقة يتصدى لها بصعوبة جاومي

ق.71 دخول سيرخيو أريباس بدلا من أسينسيو

ق.64 تقنية الفيديو تلغي هدف ميندي بداعي التسلل

ق.63 دخول لي كانج إين وأوليفا بدلا من سولير وفاس

ق.62 جووووووووووووول ميندي

ق.53 تسديدة صاروخية من ماكسي جوميز يتصدى لها كورتوا ببراعة

بداية الشوط الثاني

دخول يونس موسى وكيفن جاميرو في صفوف فالنسيا بدلا من مانو فاييخو وجونسالو جيديش

نهاية الشوط الأول

ق.42 جوووووووووووول توني كروس يسجل الثاني بتسديدة أرضية بعد عرضية لوكاس فاسكيز

ق.40 تسديدة يسارية قوية من مودريتش يتصدى لها جاومي بصعوبة

ق.26 خروج كارباخال مصابا وتعويضه بـ لوكاس فاسكيز

ق.12 جوووووووووووول بنزيمة يسجل الأول من تسديدة رائعة في الزاوية البعيدة

ق.8 قذيفة أرضية من كاسيميرو يتصدى لها جاومي دومينيك بقدمه بصعوبة

بداية المباراة

دقيقة حداد على باتشين لاعب ريال مدريد الراحل

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد فالنسيا في إسبانيا الدوري الإسباني
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