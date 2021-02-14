الإسماعيلي يعبر لافيينا بصعوبة في الكأس.. الاتحاد يفوز بركلتي جزاء.. وكوكاكولا يطيح بـ الإنتاج

الأحد، 14 فبراير 2021 - 16:33

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - غزل المحلة

عبر الإسماعيلي بصعوبة عقبة لافيينا بالفوز 2-1 في دور الـ32 لكأس مصر اليوم الأحد، وأطاح الاتحاد بفريق النجوم بنفس النتيجة، بينما سقط الإنتاج الحربي في وقت متأخر بهدف أمام كوكاكولا.

وسجل بينسون شيلونجو هدفي فريق الدراويش في ملعب السويس في الدقيقتين 52 و84 وأحرز لافيينا، المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، عن طريق مصطفى الزناري الذي سجل في مرماه بالخطأ في الدقيقة 62.

وفي ملعب حرس الحدود تقدم الاتحاد مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق خالد قمر من ركلة جزاء لكن النجوم أدرك التعادل بواسطة محمد همام في الدقيقة 58.

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وحصل زعيم الثغر على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 88 وسجلها بنجاح كريم الديب.

وفي ملعب المقاولون العرب عمق كوكاكولا، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، جراح الإنتاج الحربي وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 92 من ركلة جزاء نفذها حسام عبد الواحد.

وبذلك يلحق الإسماعيلي والاتحاد وكوكاكولا بأندية وادي دجلة وبتروجت والجونة وإنبي في ثمن نهائي البطولة.

وسيلعب الإسماعيلي في ثمن النهائي ضد الزمالك أو حرس الحدود، بينما يواجه الاتحاد فريق دجلة.

وسيلعب كوكاكولا ضد بتروجت، وهذا يعني تأهل فريق ينتمي لدوري الدرجة الثانية لربع نهائي الكأس.

وتتواصل مباريات البطولة يوم الإثنين بمواجهة المصري والمنصورة.

كأس مصر الإسماعيلي الاتحاد السكندري
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