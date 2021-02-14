مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لساسي.. وباتشيكو يشد من أزر اللاعبين

خاض لاعبو الزمالك مرانهم الجماعي، اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.

وأدى فرجاني ساسي تدريبات تأهيلية داخل صالة الألعاب الرياضية "الجمنازيوم"، على هامش المرات الجماعي للفريق.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أنه فضل تأهيل ساسي لتفادي الإجهاد ومنحه أكبر قسط ممكن من الراحة بعد المشاركة ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن ساسي لا يعاني من أي إصابة وسيشارك في مران الغد، بشكل طبيعي.

وحرص جايمي باتشيكو مدرب الزمالك على الشد من أزر اللاعبين بعد تعادلهم ضد مولودية الجزائر.

وتحدث البرتغالي مع اللاعبين مطالبا إياهم بغلق الملف الإفريقي والتركيز على اللقاء المقبل ضد الإسماعيلي في الدوري مشددا على ثقته في اللاعبين، وأشار إلى أن ما حدث ما هو إلا غياب التوفيق عن الفريق الذي قدم مردودا طيبا.

وتحدث عبد الحليم علي مدير الكرة مع اللاعبين وطالبهم بمواصلة العمل الجاد والتركيز.

وحفز مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق اللاعبين على هامش المران ودار بينهم حديث عن الفترة المقبلة ومدى أهميتها.

وأشاد عبد الهادي بإصرار اللاعبين على تخطى مباراة مولودية الجزائر والعودة من جديد لتصدر المجموعة، كما قام بتحيتهم بسبب تركيزهم الشديد.

وشهد المران تدريبات بدنية قوية بإشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، إذ يسعى الزمالك لرفع اللياقة البدنية للاعبين في الفترة المقبلة.

وبعد التدريبات البدنية، قسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين للتدرب على أمور فنية وخططية.

وخاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم عمرو عبد السلام الذين تنافسوا على التصدي لتسديدات من مواقع مختلفة.

ويستضيف الزمالك نظيره فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة 13 من الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا ضد مولودية الجزائر في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.