روما يستعيد توازنه ويرتقي للمركز الثالث بسحق أودينيزي

الأحد، 14 فبراير 2021 - 15:30

كتب : FilGoal

روما

استعاد روما توازنه، بعد الخسارة ضد يوفنتوس في الجولة الماضية، بإسقاط ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد على ملعب أوليمبيكو في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وارتقى فريق الذئاب للمركز الثالث في ترتيب البطولة بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة بينما ظل أودينيزي في المرتبة 14 ورصيده 24 بعد سقوطه بهدفي جوردان فيرتو في الدقيقتين 5 و25 وهدف بيدرو رودريجيز في الدقيقة 90.

وتسيد فريق العاصمة المباراة أمام ضيفه ليحقق انتصاره الثالث تواليا على أرضه في الدوري.

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ويحل روما ضيفا على سبورتينج براجا البرتغالي يوم الخميس في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

ثم يواجه ضيفه بينفينتو في الدوري يوم الأحد.

بينما يلعب أودينيزي ضد مضيفه بارما في 21 فبراير.

روما أودينيزي الدوري الإيطالي
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