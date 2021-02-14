انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (2)-(1) قاسم باشا.. مصطفى محمد يكتب الفوز

الأحد، 14 فبراير 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

جالاتا سراي - قاسم باشا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي، وقاسم باشا، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري التركي.

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نهاية المباراة

ق. 89 جووووووووووووول قااااتل. مصطفى محمد يسجل ركلة الجزاء بنجاح

ق. 87 ركلة جزااء لـ جالاتا سراي لصالح ريان بابل بعد عرقلة من حارس المرمى.

ق. 51 جووول التعادل لقاسم باشا. عرضية يخرج عليها موسليرا بالخطأ، ويقابلها إيزاك ثيلين برأسية في المرمى.

ق. 47 انطلاقة من مصطفى محمد ويسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء والحكم لا يحتسب شيء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 11 مصطفى محمد يضغط على المدافع ويستخلص الكرة لتصل إلى أكتروجلو الذي يسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 9 جوول أول لـ جالاتا سراي عن طريق محمد كريم أكتروجلو. ركنية ورأسية من مصطفى محمد تصدى لها الحارس، وتابعها أكتروجلو في المرمى.

ق. 8 تصويبة رااائعة من أري بابل في العارضة.

بداية المباراة

الدوري التركي قاسم باشا جالاتا سراي
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