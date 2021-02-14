انتهت الكأس - الإسماعيلي (2)(1) لافيينا.. الاتحاد (2)(1) النجوم.. الإنتاج (0)(1) كوكاكولا

تابع مباشرة مع FilGoal.com ثلاث مباريات في دور الـ32 لكأس مصر اليوم الأحد.

يلعب الإسماعيلي ضد لافيينا، والاتحاد ضد النجوم، والإنتاج الحربي أمام كوكاكولا.

الفائز من لقاء الاتحاد والنجوم يواجه وادي دجلة في ثمن النهائي، بينما سيلعب الإنتاج أو كوكاكولا ضد بتروجت.

بينما الفائز من لقاء الإسماعيلي ولافيينا سيلعب ضد الزمالك أو حرس الحدود.

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نهاية المباريات

ق93: كوكاكولا يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء

ق88: كريم الديب يسجل الهدف الثاني للاتحاد

ق84: شيلونجو يسجل الهدف الثاني للإسماعيلي

ق58: محمد همام لاعب النجوم يسجل الهدف الأول ضد الاتحاد

ق62: هدف عكسي من مصطفى الزناري يتعادل لـ لافيينا ضد الإسماعيلي

ق52: بينسون شيلونجو يسجل الهدف الأول للإسماعيلي

بداية الشوط الثاني في المباريات الثلاث

نهاية الشوط الأول - الإسماعيلي 0-0 لافيينا - الاتحاد 1-0 النجوم - الإنتاج 0-0 كوكاكولا

ق3: خالد قمر يسجل الهدف الأول للاتحاد من ركلة جزاء

انطلاق المباريات الثلاث

المباريات الثلاث تنطلق بعد قليل