فليك: سعيد بالتعاقد مع أوباميكانو.. عليه مواصلة العمل في لايبزيج

شدد هانز ديتير فليك مدرب بايرن ميونيخ على سعادته بتعاقد فريقه مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو الذي سينضم للنادي في يوليو المقبل.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"سعيد بانتدابه، لكن مهمتنا أن نواصل العمل الآن. الأمر ذاته بالنسبة له في لايبزيج، هكذا سأتعرف عليه أكثر".

وأوضح موقف لاعبيه المصابين من مواجهة ضيفه أرمينيا بيليفيلد يوم الإثنين في الدوري "سنرى لاحقا موقف توماس مولر. ليون جورتسكا لم يتدرب اليوم لأنه شعر بشيء في ساقه. لا أعتقد أنه سيكون متاحا أيضا. علينا أن ننتظر بشأن خافي مارتينيز".

وعن جيروم بواتينج قال:"لن يلعب رقم أنه تدرب اليوم".

وكان بواتينج ترك معسكر الفريق في قطر الأسبوع الماضي وعاد لألمانيا بعد وفاة صديقته السابقة.

بينما غاب مولر عن نهائي كأس العالم للأندية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتوج بايرن يوم الخميس بمونديال الأندية بالفوز بهدف على تيجريس المكسيكي.

ويستعد بطل السداسية لاستئناف مبارياته المحلية بمواجهة بيليفيلد في الجولة 21 من الدوري الألماني.

وأعلن النادي اليوم الأحد تعاقده مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو حتى يونيو 2026.