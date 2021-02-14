تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد أساسي ضد قاسم باشا

يبدأ مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي كأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك أمام قاسم باشا.

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة قاسم باشا في الجولة الـ25 من الدوري التركي.

مصطفى محمد يقود هجوم جالاتا سراي في اللقاء، فيما يلعب ريان بابل كأساسي أيضا.

فيرناندو موسيليرا يحرس المرمى في اللقاء.

وخاض مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 مباريات وسجل فيها 3 أهداف.

وانضم مصطفى محمد لجالاتا سراي قادما من الزمالك معارا لموسم ونصف مع أحقية شراء.

قبل انطلاق المباراة بساعات نشر مصطفى محمد مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوضح مدى صعوبة الأجواء في تركيا.