هل يشارك ضد باريس؟ ماركا: بيكيه خاض مران برشلونة كاملا

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن جيرار بيكيه لاعب برشلونة أكمل مران الفريق اليوم الأحد بشكل طبيعي بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

وابتعد بيكيه (34 عاما) عن المباريات منذ إصابته في 21 نوفمبر الماضي أمام أتليتكو مدريد.

وخاض اللاعب الأسبق لمانشستر يونايتد تدريبات تأهيلية في الفترة الماضية قبل أن يشارك في المران الجماعي للفريق.

وقد يعود الآن المدافع لقائمة برشلونة التي تواجه ضيفها باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك بيكيه في 10 مباريات فقط بالموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا.

وكتبت ماركا أن المدافع رونالد أراوخو قد يشارك أيضا ضد بطل فرنسا بعد تعافيه من الإصابة.

ويفتقد برشلونة كلا من فيليبي كوتينيو ومارتن برايثوايت وأنسو فاتي وسيرخي روبرتو وموسى واجي بسبب الإصابة.

وسحق النادي الكاتالوني ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 5-1 يوم السبت في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

ويحتل رفاق النجم ليونيل ميسي المركز الثاني في ترتيب الدوري مبتعدين بثماني نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر وللأخير لقاء مؤجل.