الأهلي يعلن إصابة صلاح محسن

الأحد، 14 فبراير 2021 - 12:28

كتب : حسام نور الدين

صلاح محسن - الأهلي - غزل المحلة

أعلن النادي الأهلي عن تعرض صلاح محسن مهاجم الفريق لإصابة.

وكشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، عن غياب صلاح محسن عن الملاعب لمدة 10 أيام بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وأضاف طبيب الأهلي: "اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وسيبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".

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صاحب الـ22 عاما شارك في 8 مباريات مع الأهلي هذا الموسم. صنع فيهم هدفا واحدا.

يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته في الثالثة عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي في الدوري صلاح محسن
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