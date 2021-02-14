الأهلي يعلن إصابة صلاح محسن
الأحد، 14 فبراير 2021 - 12:28
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي عن تعرض صلاح محسن مهاجم الفريق لإصابة.
صلاح محسن
النادي : الأهلي
وكشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، عن غياب صلاح محسن عن الملاعب لمدة 10 أيام بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية.
وأضاف طبيب الأهلي: "اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وسيبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".
صاحب الـ22 عاما شارك في 8 مباريات مع الأهلي هذا الموسم. صنع فيهم هدفا واحدا.
يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته في الثالثة عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.