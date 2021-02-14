تقرير مغربي: في حضور الملك.. نهائي البطولة العربية قد يشهد عودة الجماهير

الأحد، 14 فبراير 2021 - 12:12

كتب : FilGoal

جماهير الوداد والرجاء

تدرس السلطات المغربية عودة الجماهير للمدرجات في المغرب من خلال نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية".

وحسب صحيفة "الأيام 24" المغربية، فإن المغرب تدرس عودة الجماهير "استثنائيا" للمدرجات في نهائي البطولة العربية بين الرجاء واتحاد جدة.

ومن المنتظر أن تقام المباراة على الملعب الكبير بمدينة مراكش نهاية مارس أو أوائل أبريل المقبل.

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وستتواجد الجماهير في المباراة بنسبة 20% من سعة الملعب، أي بما يقدر بـ 15 ألف متفرج.

المباراة ستشهد حضور الملك محمد السادس، ما سيعني عودته لحضور المباريات في الملعب الكبير لأول مرة منذ عام 2013 وقت حضوره مباراة الرجاء مع بايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم للأندية.

كان الرجاء قد وصل لنهائي البطولة بعد الفوز على الإسماعيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي نصف النهائي، فيما بلغ اتحاد الجدة النهائي بعد إقصاد الشباب بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وسيغيب أحمد حجازي المدافع المصري الدولي عن اللقاء رفقة اتحاد جدة بسبب الإيقاف بعد الحصول على إنذار ثاني في مباراة الإياب أمام الشباب.

كأس محمد السادس البطولة العربية الرجاء اتحاد جدة
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