عضو الأهلي: تواجد الفريق في المونديال تكريم لنا.. والجماهير زينت البطولة

الأحد، 14 فبراير 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2020

يرى طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي بأن تواجد ناديه في كأس العالم للأندية كان بمثابة التكريم الخاص، والذي زينه حضور الجماهير.

الأهلي حصد المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال قنديل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "في مثل هذه البطولات الصغيرة، الاستعداد والتركيز يكون كل مباراة على حدة".

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وأضاف "البعثة بالكامل كانت في حالة انضباط تام تحت قيادة محمود الخطيب".

عضو الأهلي أتبع "حالفنا التوفيق في المباراة الأولى، وأمام بايرن ميونخ نعلم تماما أننا نواجه بطل العالم، وبالطبع كنا نأمل في الفوز، لكن ظهرنا بشكل مشرف".

واستمر "التواجد في بطولة مع كبار العالم تكريم للأهلي بطل إفريقيا، تواجدنا في هذه البطولة فخر لنا، زينه أيضا تواجد الجماهير في الملعب، كانت الأجواء أشبه بملعب التتش".

قنديل أتم "معاقبة الشحات وكهربا؟ في وسط الاحتفالات خرجت أنباء واجتهادات، لكننا مسؤولون عن كل ما يصدر بشكل رسمي".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد حرم الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا"، وحسين الشحات من المشاركة في مباراة بالميراس بسبب اختراق نظام الفقاعة عقب لقاء بايرن ميونيخ بمصافحة محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي في المدرجات.

مونديال الأندية الأهلي طارق قنديل
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