كرة سلة – الكشف عن قائمة مصر النهائية لتصفيات أمم إفريقيا.. والبعثة تطير لـ تونس

أتم المنتخب المصري الأول لكرة السلة بقيادة أحمد مرعي، استعداداته الأخيرة في القاهرة قبل السفر إلى تونس فجر يوم السبت.

ويخوض منتخب الفراعنة مواجهات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في تونس في الفترة من 17 لـ 21 فبراير الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021، والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا، وكاب فيردي، والمغرب، ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.

وتجمعت بعثة المنتخب المصري برئاسة محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة في تمام الساعة الخامسة والنصف فجر اليوم السبت بمطار القاهرة من أجل السفر إلى تونس في رحلة تستغرق 3 ساعات تقريبًا.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر كالتالي:

هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو - أحمد أبو العلا بيبو - يوسف شوشة "الاتحاد السكندري".

إيهاب أمين - حاتم البحيري "الأهلي".

أنس أسامة - مصطفى كيجو "الزمالك".

مروان سرحان - عمر عزب "سموحة".

إبراهيم هشام "طلائع الجيش".

يوسف شحاتة "سبورتنج".

وليد عبد الجواد "الجزيرة".

وتضم بعثة المنتخب كلًا من: أحمد مرعي مدير فني، ووسام جابر مدرب، ومحمد سليم مساعد مدرب، ووائل لطفي مدير منتخبات، وأحمد يحيي طبيب الفريق، وماجد عباس تحليل وإحصاء، ومعايشة لـ معاذ زيدان.

ومن المقرر أن يلحق بالبعثة عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات يوم 17 فبراير من الشهر الجاري.