أكرم توفيق: كان بإمكاننا الفوز على بايرن ميونيخ "لو قرصنا شوية"

يرى أكرم توفيق لاعب الأهلي بأن فريقه كان يستطيع الفوز على بايرن ميونيخ مع بعض المجهود الزائد.

الأهلي خسر أمام بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أكرم توفيق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي يحتاج اللاعبين المخلصين، ويقدر من يحمل شخصيته. هذه شخصية النادي الأهلي التي أحب أن تتواجد في".

وأضاف "قبل مباراة بايرن ميونيخ قلت للاعبين لما القلق؟ 11 ضد 11".

أكرم أتبع "اللاعبون قدموا ما عليهم، لكنني أؤمن بأننا لو (قرصنا شوية) كان يمكن أن نهزمهم".

وشرح "ألا يخسر بايرن ميونيخ أحيانا أمام خامس أو سادس الدوري الألماني؟ فما بالك بـ الأهلي أفضل فريق إفريقيا؟".

توفيق أتم "أقاتل دائما وأقوم بما علي لأحصل على فرصة، وحين أحصل على الفرصة لا أريد إهدارها".

وحصل الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.