مدرب بتروجت لـ في الجول: الاستعداد النفسي والذهني وراء إقصاء المقاولون من الكأس

شدد ياسر رجب مدرب بتروجت أن فريقه استعد جيدا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر والتي حسمها يوم السبت بنتيجة 3-1 ليتأهل للدور ثمن النهائي.

وقال رجب لـFilGoal.com:"درست المقاولون بعناية وتدربنا على كيفية غلق مفاتيح لعبه ومصادر قوته، وكيف نستغل ثغراته ومشاكله، إضافة إلى إعداد لاعبي بتروجت نفسيا وذهنيا بشكل جيد، والحمد لله التوفيق حالفنا".

وواصل "متفائل بشأن الفترة المقبلة في الدوري، واجهنا مشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة منها إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا، إضافة لضغط المباريات بين بطولتي الدوري والكأس. كذلك العروض التي وصلت لبعض اللاعبين أثرت على تركيزهم، لكن الحمد لله استقرت الأمور بتوفيق الله ودعم مجلس الإدارة".

وأتم "أتمنى بلوغ نهائي كأس مصر، لكن الهدف الأهم هو العودة للدوري الممتاز مرة أخرى".

ويقضي بتروجت، المنتمي للسويس، موسمه الثاني في دوري الدرجة الثانية بعدما هبط من الدوري الممتاز موسم 2018-2019.

وينتظر بتروجت مواجهة الإنتاج الحربي أو كوكاكولا في ثمن نهائي الكأس.

ويحتل الفريق المركز التاسع في ترتيب مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية مبتعدا بسبع نقاط عن الترسانة المتصدر.