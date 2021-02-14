أجايي: الشناوي أفضل حارس في القارة.. وهذه كواليس تسديد ركلة ترجيح بالميراس

يرى جونيور أجايي لاعب الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى فريقه هو الأفضل في قارة إفريقيا، كاشفا عن كواليس تسديده لركلة الترجيح ضد بالميراس.

وحقق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على بالميراس 3-2 بركلات الترجيح، والتي شهدت تسديد أجايي للركلة الخامسة.

وقال أجايي عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن تسديد ركلة الجزاء ضد بالميراس: "كانت لحظة صعبة وكان عليّ أن أتحلى بالشجاعة وأن أسدد الكرة وهي المرة الأولى التي أُسدد فيها بهذه الطريقة".

وأضاف "كنت واثقا في تسجيل ركلة الجزاء، والتسديد بهذه الطريقة الرائعة أعطى ثقة لزملائي".

وعن عودته من الإصابة، قال: "تعرضت للإصابة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا (ضد الزمالك) في كاحل القدم لكني شاركت في المباراة وتفاقمت الإصابة وخضعت لعملية جراحية".

وواصل "لم أكن أفضل أن أُجري عملية جراحية لرغبتي في المشاركة في كأس العالم للأندية لكني كنت أتدرب على فترتين يومين لكي أستطيع اللعب".

وشدد "أشكر الطاقم الطبي على مساعدته لي وتجهيزي بعد الإصابة".

وأكد "الآن أصبحت أفضل وجاهز للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل تدريجي وسأكون مع زملائي لكي نواصل الانتصارات".

وكشف عن تعلمه لبعض الكلمات باللغة العربية "سعد سمير علمني بعض الكلمات العربية مثل (ألعب جامد وركز يا رجالة) لكي نتواصل في الملعب".

وأشاد أجايي بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق "أثق به للغاية وأتحدث معه دائما وأرغب في استمراره مع الفريق".

وتابع "طوال البطولة كان يتحدث معي في أن أكون هادئا وأنني سأحصل على فرصتي في اللعب".

وأردف "هو أفضل لاعب في إفريقيا وأنا سعيد بما يفعله من أجل الفريق".

وأتم "أشكر جماهير الأهلي على ثقتهم بنا وأقول لهم أننا لن نستطيع تحقيق أي شيء دون دعمكم".

وشارك أجايي ضد بالميراس بعد إصابته في مواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية، بعدما فاز بها عام 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.