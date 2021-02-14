طبيب الزمالك يكشف: محمد عبد الشافي يعاني إصابة جديدة

الأحد، 14 فبراير 2021 - 00:28

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي - جيرالدو - الأهلي - الزمالك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك بأن محمد عبد الشافي يعاني إصابة جديدة بعد الشفاء من كسر الترقوة الذي كان يعاني منه.

وقال محمد أسامة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "إصابة محمد عبد الشافي في الترقوة التئمت تماما، ولكن لسوء الحظ تعرض اللاعب لإصابة في غضروف الركبة أثناء التدريبات".

وأضاف "ولكنه اقترب من الشفاء وأتوقع مشاركته في التدريبات بعد العودة من السنغال".

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محمد عبد الشافي يغيب عن نادي الزمالك منذ مباراة الأهلي في الدور الثاني من الموسم الماضي بسبب الإصابة بكسر في الترقوة تعرض له بعد التحام مع وليد سليمان لاعب الأهلي.

وعن مباراة تونجيث، قال أسامة "الأخبار الواردة من السنغال تقول بأن أحوال كورونا مطمئنة، لكنني لا أحب ترك أي شيء للصدفة".

وأتم "تأجيل مباراة حرس الحدود سيساعدنا لأنني أريد السفر إلى هناك قبل البعثة بيوم لمتابعة أحوال فندق الإقامة وتجهيزه للفريق".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 17 فبراير الجاري في الجولة الـ14 من الدوري المصري، ثم يواجه تونجيث السنغالي يوم 23 فبراير في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الزمالك محمد عبد الشافي
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