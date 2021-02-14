أمير توفيق: نعرف من الآن ما يحتاجه الأهلي في الصيفين المقبلين

الأحد، 14 فبراير 2021 - 00:21

كتب : FilGoal

أمير توفيق

يرى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بأن ما وصل له الفريق من اكتمال، هو نتاج عمل لعامين سابقين.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أطمئن جماهير الأهلي بأن الفريق سيتم تدعيمه بشكل قوي في الفترة المقبلة".

وأضاف "ما نجنيه اليوم هو نتاج لعمل عامين. حين تنظر للفريق الآن ستجد وبعكس القائمة قبل سنتين، لا نعاني نقص في أي مركز. في كل مركز تجد لاعبين على نفس المستوى، والتدعيمات ستكون لجعل المستوى 100% وليس لتدعيم نقص".

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مدير التعاقدات أتبع "حاليا نحن نعرف ما نحتاجه في الصيف المقبل، ونعرف بدون مبالغة ما نحتاجه في فترة الانتقالات التالية أيضا".

وأتم "حين تعاقدنا مع بدر بانون البعض انتقد فكرة مع مدافع أجنبي، لكننا نرى الآن كيف أن بانون من طراز مختلف تماما".

وحقق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الأهلي أمير توفيق
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