عبد الحفيظ: النسخة الأخيرة من مونديال الأندية هي الأقوى.. وأتمنى تكرار نهائي القرن

الأحد، 14 فبراير 2021 - 00:20

كتب : FilGoal

مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - سيد عبد الحفيظ

عدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي مكاسب فريقه من اللعب في كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية قطر 2020، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة صدى البلد: "استفدنا من اللعب ضد مدارس مختلفة في كأس العالم وهذه النسخة هي الأقوى في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية".

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وأضاف "الدحيل لم يكن بمستوى الموسم الماضي ولكنه يضم لاعبين مميزين أسعارهم عالية للغاية خاصة في خط الهجوم الذي انضم له مهاجما قويا من الدوري الياباني لخوض مباريات المونديال".

وأكمل "الفرق المشاركة في مونديال الأندية هي أبطال القارات ولم تذهب إلى البطولة من أجل العودة دون تحقيق شيء، بايرن مثلا لم يقطع كل هذه المسافة للمشاركة في البطولة فقط".

وعن إمكانية توقيع غرامة مالية على كهربا وحسين الشحات بسبب مصافحة أبو تريكة ومنع الثنائي من اللعب ضد بالميراس قال عبد الحفيظ: "لن أوقع عقوبة على الشحات وكهربا وما حدث منهم أمر عفوي تماما ولن أوقع أي عقوبة وأنا لم أنبه عليها أولا".

وأشار "بداية من غدا لن يتم السماح لأي لاعب بالظهور في الإعلام وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة المريخ السوداني في بطولة إفريقيا".

وأوضح "المريخ فريق قوي ويستعد لنا بشكل مميز وأبرم الكثير من الصفقات من أجل البطولة".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن تسير بطولة إفريقيا مثل الموسم الماضي ويكون النهائي بين الأهلي والزمالك".

وتوج بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية قطر 2020 بعد الفوز على تيجرس المكسيكي في النهائي، وبعد التغلب على الأهلي بهدفين دون رد في نصف النهائي.

الأهلي سيد عبد الحفيظ
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