رغم إقحام المصريين.. أستون فيلا يكتفي بالتعادل أمام برايتون

الأحد، 14 فبراير 2021 - 00:19

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا - برايتون

اكتفى أستون فيلا بالتعادل أمام مضيفه برايتون هوف ألبيون دون أهداف في ملعب ذي إكسبريس، بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، ويفوّت فرصة القفز مؤقتا إلى المركز السابع الذي يشغله إيفرتون.

فيما رفع برايتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز 15 بفارق 11 نقطة كاملة عن أقرب مراكز الهبوط.

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وتواجد الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء.

ومع تقدُم المباراة دون جديد، دفع دين سميث مدرب أستون فيلا بـ المحمدي وتريزيجيه على التوالي في الدقيقتين 61 و66، بدلا من ماتي كاش المصاب، وبيرتراند تراوري على الترتيب.

وكان إيميليانو مارتينيز بطلا جديدا لـ أستون فيلا بتدخلاته الناجحة، إذ تصدى لـ 9 تسديدات خلال اللقاء وخرج بشباك نظيفة للمباراة رقم 12 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

لكن المباريات لم تشهد جديدا، وانتهت دون أهداف، ليصير هذا التعادل هو السلبي الثاني في تاريخ مواجهات الفريقين، والأول منذ عام 1983.

وتواصل عجز برايتون عن الفوز في ملعبه على أستون فيلا بالدوري الممتاز لأول مرة منذ 1981.

أستون فيلا برايتون في إنجلترا الدوري الإنجليزي تريزيجيه المحمدي
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