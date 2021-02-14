مدرب الأهلي: لا أعرف من أين يأتي اتهامنا بعدم الجرأة في كأس العالم

الأحد، 14 فبراير 2021 - 00:11

كتب : FilGoal

كيفين جونسون - مران الأهلي

يتعجب كيفين جونسو مدرب النادي الأهلي من اتهام البعض للفريق بعدم الجرأة خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي حقق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح.

وقال كيفين جونسون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "اللحظات الصعبة كانت قبل كأس العالم للأندية. لعبنا مباراتين وتعادلنا في واحدة منهما. لكن وجود قائد مثل موسيماني هو من جهز اللاعبين نفسيا للبطولة".

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وأضاف "قبل البطولة أيضا كنا متخوفين من سقوط أحد اللاعبين في اختبارات فيروس كورونا، لكن تعليمات موسيماني ساعدت اللاعبين لعبور تلك المرحلة".

مدرب الأهلي أتبع "كنا جميعا نعلم في الأهلي بأن الأهم هو تخطي مرحلة الدٌحيل. بمجرد تخطيهم بدأنا التجهيز ذهنيا لمباراة بايرن ميونيخ".

وشرح "مباراة بايرن لم نكن مطالبين فيها بأن نكون الأفضل. فكرنا بأننا فريقان وسنقاتل في الملعب ولم نفكر في الأمور البدنية والخططية. كنا راضون عن الأداء خلال اللقاء، ولم نكن محظوظين في الهدف الأول".

وعن اتهام عدم الجرأة قال المدرب الجنوب إفريقي "لا أعرف أو أفهم من أين يأتي اتهامنا بعدم الجرأة. كنا شجعانا في البطولة وإذا نظرنا سنجد أننا لعبنا مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ، ولاعبين أمثال محمد هاني، وأيمن أشرف، وبدر بانون كانوا نجوما في تلك المباراة".

واستمر "في النهاية خسرنا بهدفين في وقت خسر فيه فرق مثل برشلونة بثمانية".

وأخيرا، تحدث جونسون عن ركلات الترجيح، فقال "تدربنا على ركلات الجزاء كثيرا قبل البطولة وأثناء البطولة".

وأكمل "شاهدنا كيف ينفذ لاعبو الدٌحيل وبايرن ميونيخ وبالميراس ركلات الجزاء وكنا جاهزين إذا وصلنا لهذا الحل. وقت ركلات الترجيح كنا قد حددنا بالفعل ترتيب المسددين حسب مستواهم في التدريبات، وكنا نثق في امتلاكنا محمد الشناوي أفضل حارس في إفريقيا".

جونسون أتم "كنا نريد إشراك علي معلول قبل ركلات الترجيح للتسديد لكن الكرة لم تخرج وكان هذا عملا إلهيا، الحكم لم يفعل أي شيء في هذا الأمر".

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

مونديال الأندية الأهلي كيفين جونسون
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