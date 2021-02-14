في ذكرى وفاته.. الخطيب يطمئن على أسرة الراحل ثابت البطل

اطمئن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على أسرة الراحل ثابت البطل، حارس مرمى ومدير الكرة السابق بالفريق.

وتواصل الخطيب مع أسرة البط هاتفيا، في الذكرى السادسة عشر لرحيل حارس الأهلي السابق.

وتوفى ثابت البطل يوم 14 فبراير عام 2005.

ويتواجد الخطيب حاليا في الإمارات، لكنه أكد على زيارته لأسرة ثابت البطل عقب عودته للقاهرة.

وتزامل الخطيب مع ثابت البطل في الملاعب وقادا الأهلي لتحقيق بطولات الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

ولعب ثابت البطل مع الأهلي منذ عام 1973 وحتى 1991.

وفاز ثابت البطل مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، كما حقق لقب الدوري مع الأهلي 12 مرة.