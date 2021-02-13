وليد سليمان يكشف "لم أكن سأسافر مع الأهلي إلى قطر"

كشف وليد سليمان نجم الأهلي بأنه لم يكن سيسافر مع الفريق إلى قطر خلال كأس العالم للأندية.

وليد سليمان تواجد رفقة بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر، لكنه لم يكن ضمة قائمة الفريق للبطولة.

وقال وليد سليمان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بالفعل لم أكن سأسافر رفقة الفريق إلى قطر لأنني كنت أرى بأن الأفضل هو أن يركز طبيبا الفريق مع اللاعبين المشاركين في البطولة وألا أشغلهما بتأهيلي. لكن محمد الشناوي تحدث معي، وأيضا سيد عبد الحفيظ ثم اتصل بي محمود الخطيب رئيس النادي وطلبوا مني السفر فقررت السفر طبعا رفقة الفريق".

سليمان أتبع "فعلت الكثير لألعب في الأهلي. ربنا كرمني وجئت إلى هنا وصنعت تاريخا. لا يمكن أن أفسد كل هذا في آخر أيامي".

وواصل "وقعت على بياض أثناء التجديد، وللعلم في الأهلي حين توقع على بياض، تحصل على أكبر مما تتوقع".

وعن كأس العالم للأندية، أتبع "كان يمكن أن ألعب في كأس العالم بعد أن شاركت في التدريبات وشعرت بأن حالتي جيدة، لكن الإصابات العضلية خداعة ولا يمكن المغامرة فيها عكس العظام التي تعرف فيها إن كنت جاهزا أو لا".

وأتم "كل لاعب يتمنى الاستمرار في الملاعب إلى أن يخرج وهو ممسكا بالنجيلة مثل فيلم الأرض، لكن لكل شيء نهاية بالتأكيد، والمؤكد أنني سأعتزل بقميص الأهلي".