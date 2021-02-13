مصطفى شوبير: تعلمت الكثير من نوير بعدما قابلته لمدة 15 ثانية

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عما دار بينه وبين مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ الألماني.

وقال مصطفى شوبير عبر قناة صدى البلد: "قابلت نوير لمدة 15 ثانية وتعلمت منه التواضع وأخذت منه قفازه والتقت معه صورة تذكارية".

وأضاف "هو شديد التواضع وقليل الكلام ويتعامل مع الجميع بكل هدوء وتعلمت من طريقة توجيهه لزملائه داخل الملعب".

وأكمل "عندما قابلته أخبرته أنه مثلي الأعلى ووافق سريعا على التقاط صورة معي".

وعن المشاركة مع الأهلي قال: "أتدرب مع محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر وإفريقيا وأتعلم منه كثيرا وأيضا من علي لطفي".

وواصل "لا يجب أن أتحدث عن المشاركة في الوقت الحالي أو العروض المقدمة لي، وعندما تأتي لي فرصة المشاركة سأكون جاهز لها".

وعن طريقة منافسة كبار فرق أوروبا قال شوبير في ختام تصريحاته: "يجب تجهيز الناشئين بشكل أفضل دون إحباط اللاعبين ووضع ضغط كبير عليهم مع تجهيز الملاعب بشكل أفضل لأن كل ذلك سيساعد في تقليل فارق المستوى مع كبار فرق أوروبا".

وتوج بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية قطر 2020 بعد الفوز على تيجرس المكسيكي في النهائي، وبعد التغلب على الأهلي بهدفين دون رد في نصف النهائي.