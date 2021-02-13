سعد سمير: قلة المشاركة؟ أمر طبيعي بسبب الإصابة.. وهذا ما حدث قبل مواجهة بايرن

يرى سعد سمير مدافع الأهلي أن ابتعاده عن المشاركة في المباريات أمرا طبيعيا بعد عودته من الإصابة مشيرا إلى المسؤولية الواقعة على لاعبي القلعة الحمراء.

وحقق سعد سمير الميدالية البرونزية مع الأهلي في كأس العالم للأندية بعدما تغلب على بالميراس بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال سعد سمير عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نُكمل الموسم الذي حصدنا فيه الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا بتحقيق برونزية مونديال الأندية".

وأضاف "نعلم المسؤولية الواقعة علينا ونحاول إسعاد جماهير الفريق في الفترة المقبلة".

وتابع "كنا نتحدث قبل البطولة أن قائمة الفريق لم يشارك منها أي لاعب سوى أنا ووليد سليمان".

وعن كأس العالم للأندية، قال: "البطولة تضم أفضل فريق في كل قارة، هي بمثابة كأس عالم مُصغر".

وشدد "الهدف الأول كان زوال الرهبة".

وأكد "محمد الشناوي كان أكثر لاعب لديه دافع وكان يُحمس الفريق دائما بأن علينا تحقيق شيء ما".

وعن مواجهة بايرن ميونيخ، قال: "بايرن يمتلك أفضل لاعبين في العالم في كل مركز ويتفوق على كل أندية أوروبا".

وأوضح "كنا نريد الاستمتاع بالمباراة، ولم نشعر بالقلق خلال اللقاء، وكنا نتابع ما يكتب ويُنشر من (كوميكس) قبل مباراة بايرن وتقبلنا ما كُتب بصدر رحب".

وحول دور قادة الفريق، قال: "كنا نعقد جلسات مع اللاعبين قبل المباريات بشكل عام وربما جلسات خاصة للاعب بشكل خاص إذا رأينا إنه يحتاج للتحضير".

وعن مستوى خط دفاع الفريق، قال: "دفاع الأهلي به العديد من العناصر التي تقدم أداءًا رائعا، لكني أُبارك لأيمن أشرف وبدر بانون على قدموه خلال البطولة".

وحول عدم مشاركته مع الفريق عقب عودته من الإصابة، قال: "ألعب للأهلي منذ 12 عاما، ويجب أن أتقبل الأمور بكل الإيجابيات والسلبيات".

وأردف "مثلما حصدت جائزة أفضل مدافع في مصر لعامين ولعبت في كأس العالم مع المنتخب والجيل الذهبي وشاركت في مونديال الأندية مرتين من قبل يجب أن أتقبل ما يحدث وهذا ليس شعارات لأني أعلم قيمة الأهلي".

واستمر "بعد الإصابة من الطبيعي أن تبتعد لكن يجب أن تقدم كل ما لديك في المران حين تأتي الفرصة لأن الموسم به العديد من المباريات والجميع ينتظر فرصته".

وأتم "جددت عقدي مع الأهلي لمدة 3 سنوات ومستمر لنهاية عقدي مع الفريق. أنا من قادة الفريق وعليّ القيام بدوري داخل وخارج الملعب".

وشارك سعد سمير مع الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2012 و2013 من قبل.

ولعب سعد سمير 22 دقيقة فقط هذا الموسم مع الأهلي ضد سونيدب في دوري أبطال إفريقيا.

وعاد سعد سمير بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركته ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.