بيرلو: ركلة جزاء نابولي مُريبة.. يتعاملون مع يوفنتوس بشكل مختلف

السبت، 13 فبراير 2021 - 23:11

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

يرى أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن ركلة الجزاء التي اُحتسبت لنابولي خلال مباراة الفريقين "مُريبة" مشيرا إلى أن السيدة العجوز تُعامل بشكل مختلف.

وخسر يوفنتوس بهدف ضد نابولي من ركلة جزاء في الجولة 22 للدوري الإيطالي.

وقال بيرلو لشبكة "سكاي إيطاليا" عقب المباراة: "لم نستقبل أي تسديدات على مرمانا، خسرنا بسبب حادث مُريب، نشعر بالأسف لعدم تحقيق الفوز، قدمنا أداءً جيدا لكننا لم نحصل على النتيجة التي نستحقها".

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وأضاف "في الشوط الثاني كنا أكثر جرأة وصنعنا العديد من الفرص لكننا لم نسجل".

وتابع "حارس مرمى نابولي كان الأفضل في اللقاء لذلك لا يمكنني أن أشتكي من خط هجوم فريقي".

وأنقذ أليكس ميريت حارس مرمى نابولي أكثر من فرصة خلال اللقاء.

وأردف "نبتعد عن الصدارة بـ10 نقاط، ويتبقى لنا مباراة مؤجلة ونحن لا نزال في فبراير، إذا استمر الفريق في اللعب بهذا الأداء فأنا متأكد من أننا سنحقق ما نريد".

وعن ركلة الجزاء، قال: "إذا حصلت على ركلة جزاء كتلك فأي لمسة ستكون ركلة جزاء".

واحتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء على جورجيو كيلليني بعدما دفع أمير رحماني في وجهه خلال لعبة مشتركة.

وشدد "إذا اُحتسبت لنا ركلة جزاء كتلك لكان هناك العديد من الجدل والشكاوي".

وواصل "يتم التعامل مع يوفنتوس بشكل مختلف لأن الجميع يتحدث عن الفريق، وأحيانا هذا ينجح وأحيانا لا".

وأتم "سعيد لجينارو جاتوزو لأنه صديقي لكني أُفضّل تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة".

وتزامل بيرلو وجاتوزو لسنوات في ميلان ومنتخب إيطاليا.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 42 من 21 مباراة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد نابولي عند النقطة 40 في المركز الرابع.

يوفنتوس نابولي
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