المقاولون يعلن تغريم اللاعبين بعد توديع الكأس

وقع نادي المقاولون العرب غرامة مالية مغلظة على اللاعبين بعد توديع بطولة كأس مصر.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب لـ FilGoal.com: "تم توقيع غرامة على كل لاعب قدرها 50 الف جنيها".

جاءت الغرامة بعد توديع المقاولون العرب لبطولة كأس مصر على يد بتروجيت من دور الـ32.

وخسر المقاولون أمام بتروجيت –من الدرجة الثانية- بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة أسوان يوم 17 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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