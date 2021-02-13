المقاولون يعلن تغريم اللاعبين بعد توديع الكأس

السبت، 13 فبراير 2021 - 22:37

كتب : أحمد شاكر

المقاولون العرب

وقع نادي المقاولون العرب غرامة مالية مغلظة على اللاعبين بعد توديع بطولة كأس مصر.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب لـ FilGoal.com: "تم توقيع غرامة على كل لاعب قدرها 50 الف جنيها".

جاءت الغرامة بعد توديع المقاولون العرب لبطولة كأس مصر على يد بتروجيت من دور الـ32.

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وخسر المقاولون أمام بتروجيت –من الدرجة الثانية- بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة أسوان يوم 17 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

في الدوري المقاولون العرب
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