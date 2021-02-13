عبد السلام لـ في الجول: مجلس المقاصة يضغط بقوة لبقائي.. سأعقد جلسة حاسمة

بدى محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة منفتحا على فكرة البقاء لأول مرة بعد تقديم استقالته.

وقال عبد السلام في تصريحات لـFilGoal.com: "المجلس حضر إلى منزلي وضغطوا علي لأستمر في منصبي".

وأضاف "هناك جلسة أخرى بيننا لأتخذ القرار النهائي. توجد ضغوط علي، وهم لهم كل الاحترام والتقدير مني".

عبد السلام أتبع "مضطر أستمر في منصبي بعد كل هذه الضغوط، ولكن تبقى لنا جلسة أخرى قبل الحسم".

رئيس المقاصة أوضح "حضر إلى منزلي المهندس أحمد عبد الخالق، وبكري سليم، ووليد هويدي، وسيد متولي، وأحمد هويدي، وكل الإدارة".

واستمر "حتى الآن لم أتخذ القرار النهائي. بعد الجلسة الثانية سأحسم الأمور. كل من أعمل معهم مهذبين للغاية".

عبد السلام واصل "لم يحدث بيني وبين المهندس أحمد أي خلاف لأترك منصبي، كل ما هناك أنني قررت أن اترك الإدارة بشكل كامل له، هذه وجهة نظري ليس أكثر، ولكن لم يحدث أي مشاكل اوأازمات على الإطلاق".

وعن الجهاز الفني قال عبد السلام "ليس هناك أي تفكير في تغيير الجهاز الفني، لم نفكر في ذلك على الإطلاق".

وأتم "إيهاب جلال من أفضل المدربين في مصر وحقق نتائج طيبة معنا، ولا تفكير نهائيا في التغيير".

مصر للمقاصة يستعد لمواجهة البنك الأهلي يوم 16 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.