سيميوني: أود لو أريكم كيف كان يتدرب يورينتي عندما لا نستدعيه للمباريات

السبت، 13 فبراير 2021 - 21:38

كتب : FilGoal

ماركوس يورينتي - أتليتكو

انهال دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، بالإشادة على لاعبه ماركوس يورينتي، بعد الانتصار الثمين على حساب غرناطة.

يورينتي واصل عروضه المذهلة، وسجل وصنع في انتصار أتليتكو 2-1 على أرض غرناطة بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني بعد اللقاء عن يورينتي: "الألقاب مهمة، لكن كمدرب ما يجعلك راضيا هو رؤية تطور أحد اللاعبين مثل ماركوس".

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وأضاف: "عندما نرى لاعبا قادما وقادرا على إظهار قدرات مختلفة عما أظهرها من قبل، فإننا نهب لمساعدته، حدث ذلك مع جريزمان وساؤول خوانفران".

وتابع: "لكن لماذا ننجح في ذلك؟ لأن اللاعبين يريدون ذلك، لديهم القدرة على عدم الاستسلام".

وأكمل: "أود لو بحثت عن لقطات للحصص التدريبية لـ ماركوس يورينتي عندما لم يكن يدخل قائمة المباراة من الأساس، شاهدناه في التمرين يسجل الأهداف وقلنا أن هذا الفتى لا يمكن أن يكون لاعب وسط".

وأتم: "حتى سنحت فرصة الدفع به في الهجوم، والآن أعدنا توظيفه كجناح أيمن".

ورفع يورينتي رصيده من الأهداف هذا الموسم في مختلف البطولات إلى 8، بالإضافة إلى صناعته 7 أهداف.

ويتصدر أتليتكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الذي خاض مباراة أكثر.

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