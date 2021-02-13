تشكيل برشلونة – مفاجآت بالجملة أمام ألافيس

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في ملعب كامب نو بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مفاجآت بالجملة بعد أن عمد المدرب الهولندي إلى المداورة، استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويلعب فرينكي دي يونج كقلب دفاع، ويتواصل ظهور أوسكار مينجيزا كظهير أيمن على حساب سيرجينيو ديست العائد من الإصابة والمتواجد على مقاعد البدلاء.

كما دفع كومان بالمراهق إلايش موريبا من بداية اللقاء في خط الوسط إلى جوار ريكي بويج، كما يشارك البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو على حساب عثمان ديمبيلي.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: أوسكار مينجيزا – فرينكي دي يونج – كليمنت لونجليه – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ريكي بويج – إلايش موتيبا

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – فرانسيسكو ترينكاو

دكة البدلاء: نيتو – إنياكي بينيا – صامويل أومتيتي - سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – ميراليم بيانيتش – بيدري – أليكس كويادو – ماتيوش فيرنانديش – كونراد دي لا فوينتي – عثمان ديمبيلي

تشكيل ديبورتيفو ألافيس:

حراسة المرمى: فيرناندو باتشيكو

الدفاع: مارتين أجيريجابيريا – فلوريان لوجون – تاتشي – روبين دوارتي

الوسط: إدجار مينديز – رودريجو باتاليا – توماس بينا – إنييجو كوردوبا

الهجوم: لوكاس بيريز - خوسيلو