تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه والمحمدي على الدكة أمام برايتون

أعلن دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا، عن تشكيل فريقه لمواجهة برايتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمر تواجد الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

وعوّل سميث على الجناح البوركينابي بيرتران تراوري على حساب تريزيجيه.

فيما يجلس الوافد الفرنسي الجديد مورجان سانسون على الدكة كذلك.

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مات كاش – إزري كونسا – تايرون مينجز – مات تارجت

الوسط: جون ماكجين – دوجلاس لويز – روز باركلي

الهجوم: بيرتران تراوري – أولي واتكينز – جاك جريليش

دكة البدلاء: توم هيتون – أحمد المحمدي – بيورن إنجلس – جيكوب رامسي – محمود تريزيجيه – مارفيلوس ناكامبا – مورجان سانسون – أنور الغازي – كينان ديفيز