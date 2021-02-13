نوير: كان من الرائع لي مقابلة الشناوي.. وأهنئه على النجاح الذي يحققه مع الأهلي

وجه مانويل نوير قائد وحارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني التهنئة إلى محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي على إنجازاته مع الفريق الأحمر.

وقال نوير في فيديو عبر صفحة الأهلي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أهنئ محمد الشناوي على تحطيمه للرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات بشباك نظيفة في موسم واحد وعلى النجاح الذي يحققه".

وأضاف "في المباراة بين بايرن ميونيخ والأهلي فريق واحد فقط كان سيذهب للنهائي ونحن كنا الفائز وفي النهاية أعقد أن الاحترام المتبادل دائما موجود".

وأكمل "شعور خاص بالنسبة لي عندما يقول حارس يلعب في المستوى الاحترافي مانويل نوير هو مثلي الأعلى".

وأشار "لقد أظهر كلانا الاحترام المتبادل على أرض الملعب وأعتقد أنه كان واضحا أننا نقدر بعضنا".

وأتم تصريحاته "تبادلنا التحية بعد المباراة وتعانقنا وتبادلنا القمصان بعد ذلك وبالنسبة لي كان من الرائع مقابلته وأتمنى له النجاح والتوفيق لناديه في المستقبل".

وتوج بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية قطر 2020 بعد الفوز على تيجرس المكسيكي في النهائي، وبعد التغلب على الأهلي بهدفين دون رد في نصف النهائي.

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