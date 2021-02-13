الإسماعيلي: ننتظر وصول مساعد يوفيتش

أكد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي أن الفريق ينتظر وصول المدرب المساعد لدراجان يوفيتش إلى مصر لبدء مهمته مع الفريق.

وقال أبو جريشة في تصريحات صحفية: "ننتظر وصول المدرب البوسني الذي سيكون مساعدا لدراجان يوفيتش".

وأضاف "يتم حاليا إنهاء إجراءات وصوله حتى ينضم للجهاز الفني في أسرع وقت".

وواصل "فضلنا عدم زيادة عدد الأفراد في الجهاز الفني من أجل التركيز والتفاهم وإحداث التغيير الذي ننتظره".

وأكد "عماد سليمان عضو اللجنة الفنية والمشرف على الكرة سوف يجلس على دكة البدلاء مع الفريق في المباراة المقبلة".

ووضح "تأخر تواجده على دكة البدلاء جاء بسبب إجراءات إضافته بسجلات اتحاد الكرة الإلكترونية".

وكان الإسماعيلي قد خسر مباراته الأخيرة في الدوري ضد الاتحاد بهدف.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 11 مباراة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق لافيينا، غدا الأحد، في دور الـ32 لكأس مصر.