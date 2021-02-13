قبل معركة برشلونة.. سان جيرمان يفوز بصعوبة على نيس

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه نيس بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب حديقة الأمراء، بالجولة 25 من الدوري الفرنسي.

سجّل يوليان دراكسلر ومويس كين هدفي سان جيرمان، فيما سجّل روني لوبيس هدف نيس الوحيد.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 54 نقطة ويتصدّر الدوري بفارق الأهداف مؤقتا.

فيما تجمّد رصيد نيس عند 29 نقطة في المركز 13.

ودخل ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان المباراة برباعي هجومي مكوّن من دراكسلر وكين وكيليان مبابي وماورو إيكاردي، في غياب نيمار جونيور المصاب.

وتقدّم باريس سان جيرمان بالهدف الأول بالدقيقة 22 عن طريق الألماني دراكسلر الذي سجّل ثالث أهدافه هذا الموسم، وهو نفس عدد أهدافه في الدوري الفرنسي طوال الموسمين الماضيين مجتمعين.

لكن البرتغالي روني تعادل لـ نيس في الشوط الثاني بالدقيقة 50، هدفٌ هو الأول الذي يهز شباك سان جيرمان في حديقة الأمراء تحت قيادة بوكيتينو.

وقبل رُبع ساعة على نهاية المواجهة، سجّل الإيطالي كين هدف الانتصار بعد تمريرة إيكاردي.

ليتجنب سان جيرمان المفاجأة قبل مواجهته المرتقبة أمام برشلونة في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كامب نو.