هالاند يخطف نقطة "جدلية" لـ دورتموند أمام هوفنهايم ويتسبب في مشاجرة بين اللاعبين

تجنّب بوروسيا دورتموند الهزيمة أمام ضيفه هوفنهايم، واكتفى بالتعادل 2-2 في ملعب سيجنال إيدونا بارك، بالجولة 21 من الدوري الألماني.

جادون سانشو تقدّم لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل هوفنهايم هدفين متتاليين بواسطة مؤنس دبور، وإهلاس بيبو، قبل أن يسجل إرلينج هالاند التعادل في نهاية المواجهة.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس وتتواصل نتائجه السلبية مؤخرا.

فيما رفع هوفنهايم رصيده إلى 23 نقطة في المركز 12.

الإنجليزي سانشو تقدّم في النتيجة بالدقيقة 24 بعد تمريرة مميزة من رافاييل جيريرو جعلته في مواجهة المرمى، ليسجل بنجاح.

لكن دبور عاد في النتيجة وأدرك التعادل لـ هوفنهايم بالدقيقة 32 بعد تمريرة سيباستيان رودي.

هوفنهايم تقدّم في النتيجة بالفعل عن طريق التوجولي بيبو بالدقيقة 51.

الإثارة ازدادت عندما سجل هالاند في الدقيقة 57، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب وجود تسلل.

أزمة

في الدقيقة 81 نجح هالاند في التسجيل بشكل شرعي هذه المرة، وإن كان مثيرا للجدل في الوقت نفسه.

المهاجم الحديدي النرويجي هز شباك الضيوف رغم سقوط أحد لاعبي هوفنهايم على أرض الملعب، ليدخل في مشاجرة مع أفراد الفريق المنافس.

Things got heated after Erling Haaland scored while a Hoffenheim player was down with an injury. pic.twitter.com/9QRv9BeKE7 — ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2021

ورفع هالاند رصيده إلى 15 هدفا في المركز الثالث على لائحة هدافي الدوري، خلف روبيرت ليفاندوفسكي (24 هدفا) وأندري سيلفا (17 هدفا).