انتهت في إيطاليا – نابولي (1) (0) يوفنتوس.. جاتوزو ينتصر على بيرلو

السبت، 13 فبراير 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس في نابولي

يستضيف نادي نابولي نظيره يوفنتوس على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31: جووول أول لنابولي عن طريق لورينزو إنسيني من ركلة الجزاء.

ق31: ركلة جزاء لنابولي بعد ضربة من كيلليني في وجه لوزاني وبعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ق18: رأسية من هيرفينج لوزانو من داخل منطقة الـ6 ياردات ليوفنتوس لكنها بعيدة عن المرمى

ق17: ماتيو بوليتانو يسدد كرة تمر بعيدا عن القائم الأيسر

ق15: تسديدة من ألفارو موراتا بعيدة عن مرمى نابولي

ق6: رأسية أدريان رابيو تذهب فوق عارضة نابولي

ق5: كريستانو رونالدو يرسل عرضية يحولها دفاع نابولي لركنية

بداية المباراة

يوفنتوس نابولي
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