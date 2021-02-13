انتهت في إيطاليا – نابولي (1) (0) يوفنتوس.. جاتوزو ينتصر على بيرلو
السبت، 13 فبراير 2021 - 19:03
كتب : FilGoal
يستضيف نادي نابولي نظيره يوفنتوس على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإيطالي.
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نهاية المباراة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق31: جووول أول لنابولي عن طريق لورينزو إنسيني من ركلة الجزاء.
ق31: ركلة جزاء لنابولي بعد ضربة من كيلليني في وجه لوزاني وبعد الرجوع لتقنية الفيديو.
ق18: رأسية من هيرفينج لوزانو من داخل منطقة الـ6 ياردات ليوفنتوس لكنها بعيدة عن المرمى
ق17: ماتيو بوليتانو يسدد كرة تمر بعيدا عن القائم الأيسر
ق15: تسديدة من ألفارو موراتا بعيدة عن مرمى نابولي
ق6: رأسية أدريان رابيو تذهب فوق عارضة نابولي
ق5: كريستانو رونالدو يرسل عرضية يحولها دفاع نابولي لركنية
بداية المباراة
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