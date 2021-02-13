ماركا: ريال مدريد لن يستمع لأي عروض مقدمة لـ كاسيميرو

السبت، 13 فبراير 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

كاسيميرو - ريال مدريد

يحظى كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد بمكانة خاصة في الفريق تجعله لا يُمس في كتيبة المدرب زين الدين زيدان.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يستمع لأي عروض ستقدم لكاسيميرو في الصيف المقبل.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية فإن ريال مدريد يأمل أن يستمر كاسيميرو مع الفريق حتى نهاية عقده.

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وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان حاول ضم كاسيميرو في الصيف الماضي لكن ريال مدريد رفض التفاوض.

وينتهي عقد كاسيميرو مع ريال مدريد عام 2023.

وشارك كاسيميرو هذا الموسم في 26 مباراة بكل المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وانضم كاسيميرو (28 عاما) لريال مدريد في يناير لعام 2013 قادما من فريق ساو باولو.

وبدأ كاسيميرو رحلته مع الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا) قبل أن يعطيه جوزيه مورينيو الفرصة ليشارك ضد ريال بيتيس في أخر جولات موسم 2012-2013.

وتمت إعارة كاسيميرو لبورتو في موسم 2014-2015، قبل أن يعود للفريق ويصبح أحد العناصر الأساسية.

وشارك كاسيميرو مع ريال مدريد في 266 مباراة وسجل 39 هدفا.

ريال مدريد كاسيميرو
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