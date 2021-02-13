خبر في الجول – اتحاد الكرة يرفض تأجيل لقاء الزمالك والحدود.. ومحاولات الأبيض مستمرة

مازال اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك مع حرس الحدود في كأس مصر، ومازالت محاولات الزمالك مستمرة للتأجيل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة أخطر الزمالك شفهيا اليوم السبت، برفض تأجيل لقاء حرس الحدود في كأس مصر.

جاء الرفض رغم إخطار إدارة الزمالك لاتحاد الكرة بأن بعثة الفريق ستسافر إلى السنغال صباح يوم 20 فبراير، أي قبل موعد مباراة حرس الحدود.

ولم يفقد الزمالك الأمل في تأجيل اللقاء، فمازال مسؤولي النادي في محاولات مستمرة لتأجيل اللقاء بإجراء المحادثات مع اتحاد الكرة.

الزمالك سيواجه الإسماعيلي يوم 17 فبراير الجاري في الدوري، ثم سيواجه حرس الحدود يوم 20 فبراير في دور الـ32 من كأس مصر.

ويفترض أن يسافر الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث السنغالي يوم 23 فبراير من نفس الشهر.