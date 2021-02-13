في وثائقي قبل تدريبه.. كومان: بيدري أعظم موهبة في إسبانيا.. يقولون إنه إنييستا الجديد

السبت، 13 فبراير 2021 - 18:14

كتب : FilGoal

بيدري بقميص برشلونة

لم يكن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، يعلم من هو بيدري قبل تدريبه للفريق لكنه كان يرى أنه أحد أفضل مواهب إسبانيا.

ويتولى كومان تدريب برشلونة منذ 6 أشهر، وبمناسبة هذه المدة، سيصدر فيلما وثائقيا حول كواليس هذه الفترة.

وخلال الإعلان عن الفيلم ظهر كومان وهو يتحدث عن بيدري، قبل بداية مهمته التدريبية مع برشلونة، وهو ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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وقال كومان: "هناك فتى اسمه بيدري وقع للفريق من لاس بالماس لكني لا أعرفه".

وأضاف "يقولون عنه إنه سيكون (مايكل) لاودروب الجديد أو (أندريس) إنييستا الجديد، لكني لا أعلم وعلى أي حال سوف نرى".

وأتم "هو الموهبة الأكبر في إسبانيا".

وانضم بيدري لبرشلونة عام 2019 قادما من لاس بالماس، لكن تمت إعارته لنادي القديم لمدة موسم قبل أن يعود للفريق الكتالوني مطلع هذا الموسم.

بيدري (18 عاما) شارك مع برشلونة هذا الموسم 32 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 4.

ويُعد بيدري هو أكثر لاعب اعتمد عليه كومان هذا الموسم في برشلونة، ويليه فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان بـ31 مباراة.

بيدري برشلونة أندريس إنييستا
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