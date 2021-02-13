في الدرجة الثانية – لقطة روح رياضية نادرة تزيّن مجموعة الصعيد

حافظ الشرقية للدخان على صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، بتعادله سلبيا دون أهداف مع مطارده المنيا.

ليرفع الشرقية للدخان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، فيما رفع المنيا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني.

وفاز الألومنيوم على مضيفه أسمنت أسيوط بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، ويتجمّد رصيد أسمنت أسيوط عند 6 نقاط في المركز 16 –الأخير-.

وتعادل ديروط مع قنا بهدفين لكل طرف، ليرفع الأول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، ويرفع الثاني رصيده إلى 13 نقطة في المركز 11.

وفاز بني سويف على سوهاج بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل لـ بني سويف محمود عبد العاطي ومحمد أشرف، فيما سجل نشأت مسعد هدف سوهاج الوحيد.

وعرفت المباراة لقطة بارزة في الروح الرياضية عندما سجل محمد أشرف لـ بني سويف دون قصد أثناء محاولته إرجاع الكرة لحارس سوهاج، ليقرر لاعبو بني سويف السماح لـ سوهاج بتسجيل هدف في المقابل.

ليرفع بني سويف رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، ويتجمّد رصيد سوهاج عند 18 نقطة في المركز الثامن.

كما فاز الفيوم على بترول أسيوط بهدف وحيد سجله حسين خالد، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، ويتجمّد رصيد الفريق الأسيوطي عند 14 نقطة في المركز العاشر.

وسقط شباب مسلمين قنا على ملعبه بهدف دون رد أمام مركز شباب سمسطا.

ليرفع سمسطا رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12، ويتجمّد رصيد شباب مسلمين قنا عند 17 نقطة في المركز التاسع.

وفاز تليفونات بني سويف على مضيفه طهطا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز 13، ويتجمّد رصيد صاحب الأرض عند 11 نقطة في المركز 14.

وتُختتَم الجولة 13 من مجموعة الصعيد يوم الخميس المقبل بمباراة الإعلاميين وكيما أسوان –الذي ودّع كأس مصر أمام الجونة اليوم السبت-.

وفي مجموعة بحري، قفز فاركو إلى الصدارة بفوزه على أبو قير للأسمدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ليرفع فاركو رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الأول، فيما تجمّد رصيد أبو قير للأسمدة عند 22 نقطة وتراجع للمركز الثاني.

وفاز بلدية المحلة على مالية كفر الزيات بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، ويتجمّد رصيد كفر الزيات عند 15 نقطة في المركز الثامن.

كما فاز الرجاء على سبورتنج بهدف واحد، ليتقدّم إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة، ويتجمّد رصيد سبورتنج عند 13 نقطة في المركز 11.

وفاز بيلا على مضيفه بني عبيد بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز 13، فيما تجمّد رصيد بني عبيد عند 6 نقاط ففي المركز 16 –الأخير-.

وتستكمل بقية مباريات الجولة 12 لمجموعة بحري غدا الأحد بمواجهة كفر الشيخ ودمنهور، ويوم 21 فبراير بمباراة الأولمبي والجزيرة، فيما يتواجه المنصورة مع حرس الحدود، والحمام مع دكرنس يوم 24 فبراير.