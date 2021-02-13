ثنائية يورينتي وكوريا تعيد أتليتكو مدريد لسكة الانتصارات على حساب غرناطة

استعاد أتليتكو مدريد نغمة الانتصارات وتفوق خارج قواعده على غرناطة في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني بنتيجة 2-1.

ثنائية الروخيبلانكوس جاءت عن طريق ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا، فيما سجل هدف الفريق الأندلسي يانجل هيريرا.

فوز رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 54 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

ليعود الفريق للانتصارات بعدما توقفت في الجولة الماضية أمام سيلتا فيجو بالتعادل 2-2.

فيما توقف رصيد غرناطة عند 30 نقطة وواصل الفريق فشله في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي متكبدا هزيمتين و3 تعادلات.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الدقيقة 63 تقدم ماركوس يورينتي بالهدف الأول للضيوف بتسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

هدف هو السابع لمتوسط الميدان الإسباني في الدوري الموسم الحالي وثاني هدافي الروخيبلانكوس بعد لويس سواريز هداف المسابقة.

وسجل الفنزويلي يانجل هيريرا هدف التعادل بتسديدة غالطت يان أوبلاك وسكنت شباكه بعد 3 من هدف الفريق المدريدي.

وقبل ربع ساعة سجل الأرجنتيني أنخيل كوريا هدف الفوز بتسديدة ارتطمت بأقدام الدفاع وهزت الشباك.