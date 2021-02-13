بعد استعارته من الأهلي.. إصابة مدافع الإسماعيلي الجديد

السبت، 13 فبراير 2021 - 16:58

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - غزل المحلة

أُصيب أحمد العش مدافع الإسماعيلي المعار من الأهلي بشرح في القدم.

وأعلن الإسماعيلي أن العش سيغيب لمدة شهرا، حيث يحتاج اللاعب لأن يضع قدمه في الجبس لمدة 4 أسابيع، قبل العودة للملاعب.

وتعرض اللاعب للإصابة أثناء التوجه لغرفته في فندق إقامة الفريق.

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ولم يشارك العش حتى الآن في أي مباراة مع الإسماعيلي منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق لافيينا، غدا الأحد، ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 11 مباراة.

الإسماعيلي أحمد العش
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