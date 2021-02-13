بتروجت يزيد معاناة المقاولون بثلاثية في كأس مصر.. والجونة يسحق كيما أسوان بسداسية

عمق بتروجت جراح المقاولون العرب وأطاح به من دور الـ32 لكأس مصر بالفوز اليوم السبت بثلاثة أهداف لواحد على ملعب الأهلي we السلام بينما سحق الجونة فريق كيما أسوان بنتيجة 6-1 على ملعب خالد بشارة.

وبات بتروجت أول فريق ينتمي لدرجة أدنى من الدوري المصري الممتاز يتأهل لثمن نهائي كأس مصر، بعدما سحق مضيفه المقاولون الذي خسر للمرة التاسعة في الموسم الجاري في كل البطولات ويحتل المركز 13 في الدوري.

واستغل بتروجت أخطاء دفاع المقاولون والتي بدأت من المدافع محمد سمير في الدقيقة 14 ليسدد محمد السيد في الشباك محرزا هدف التقدم.

وفي الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني أخطأ الحارس محمود أبو السعود في الإمساك بالكرة قبل أن يقتنصها محمد فيليكس ويسجل بسهولة الهدف الثاني لبتروجت.

وإثر هجوم مرتد أحرز رشاد متولي الهدف الثالث بتسديدة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 65.

وكاد بتروجت يسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 74 لكن أحمد عبد الرسول سدد الكرة في العارضة.

وقلص محمد حمدي زكي لاعب المقاولون النتيجة في الدقيقة 90.

وفي الدور ذاته وفي ملعب خالد بشارة بالجونة تفوق أصحاب الأرض على كيما أسوان في مباراة من جانب واحد. تقدم محمود شبراوي في الدقيقة 19.

ثم عزز إدريس مبومبو النتيجة في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني قبل أن يسجل عمرو عبد الفتاح الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وعاد مبومبو لزيارة شباك الضيوف في الدقيقة 75 قبل أن يحرز إسلام عبد النعيم الهدف الخامس في الدقيقة 80.

وأبى مبومبو إلا تسجيل الهدف الثالث له في الدقيقة 88 محققا هاتريك أمام استسلام الضيوف لتصبح النتيجة 6-صفر.

وسجل محمد عبد الفتاح "تاحا" هدف كيما أسوان الوحيد في الدقيقة 92.

ويلعب بتروجت في ثمن نهائي الكأس ضد الإنتاج الحربي أو كوكاكولا بينما ينتظر الجونة فريق أسوان أو سوهاج.

وتأهل بتروجت والجونة وإنبي ووادي دجلة لثمن نهائي كأس مصر البطولة التي يحمل لقبها الأهلي.

وتستكمل مباريات البطولة يوم الأحد بمواجهات الاتحاد ضد النجوم، الإنتاج الحربي ضد كوكاكولا، والإسماعيلي ضد لافيينا.