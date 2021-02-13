بيدرو: روما يستطيع الفوز بلقب الدوري الأوروبي

السبت، 13 فبراير 2021 - 14:41

كتب : FilGoal

بيدرو - روما

يرى بيدرو رودريجيز لاعب روما الإيطالي أن الفرق يستطيع الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

الجناح الإسباني البالغ 33 عاما تُوج باللقب من قبل بقميص تشيلسي قبل أن ينضم لذئاب العاصمة الإيطالية.

وقال بيدرو لموقع روما الرسمي: "ممتن لقراري الذي اتخذته بالانتقال لروما، لعدة أسباب وأردت أن أكون جزءا من فريق فائز وفعل شيئا مهما مع روما، هو فريق لم يفز منذ فترة، لذلك المنافسة على لقب حتى النهاية ستكون إيجابية للغاية".

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وأضاف "قضيت أغلب مسيرتي ألعب على الضغط العالي، وأحب طريقة اللعب كثيرا، ومن السهل العمل مع مدرب مثل باولو فونسيكا".

وينافس روما في الدوري الأوروبي بعدما وصل لدور الـ 32، ويلتقي سبورتينج براجا البرتغالي.

وأكمل "بإمكاننا الفوز بلقب الدوري الأوروبي، أعرف أن هناك فرق كبيرة وكل مباراة صعبة".

وواصل "مع قائمة الفريق الخاصة بنا نستطيع المضي قدما في البطولة".

وأتم "أهم شيء هو أن تلعب بذكاء في هذا المستوى، وأن تضع عين على الساعة، وتحاولا ألا تستقبل أهدافا".

لاعب برشلونة وتشيلسي السابق شارك الموسم الجاري مع الذئاب في 19 مباراة وسجل 4 أهداف في جميع المسابقات.

روما بيدرو رودريجيز الدوري الأوروبي
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