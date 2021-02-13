انتهت في الكأس - المقاولون (1) (3) بتروجت.. الجونة (6) (1) كيما أسوان

السبت، 13 فبراير 2021 - 14:20

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

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يستضيف المقاولون العرب فريق بتروجت في ملعب الأهلي we السلام، بينما يواجه الجونة فريق كيما أسوان في استاد خالد بشارة.

الفائز من لقاء المقاولون وبتروجت سيلعب في ثمن النهائي ضد الإنتاج الحربي أو كوكاكولا، بينما الفائز من لقاء الجونة وكيما أسوان سيلعب ضد أسوان أو سوهاج.

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نهاية مباراة المقاولون وبتروجت بفوز الأخير 3-1

نهاية مباراة الجونة وكيما أسوان بنتيجة 6-1 للأول

ق92: محمد عبد الفتاح "تاحا" يسجل الهدف الأول لكيما أسوان

ق90: محمد حمدي زكي يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب

ق88: مبومبو يسجل الهدف السادس للجونة

ق80: إسلام عبد النعيم يسجل الهدف الخامس للجونة

ق75: مبومبو يسجل الهدف الرابع للجونة

ق70: عمرو عبد الفتاح يسجل الهدف الثالث للجونة

ق65: رشاد متولي يسجل الهدف الثالث لبتروجت بتسديدة في الزاوية البعيدة إثر هجوم مرتد

ق49: محمد فيليكس يسجل الهدف الثاني لبتروجت مستغلا خطأ فادحا من الحارس محمود أبو السعود

ق48: إدريس مبومبو يسجل الهدف الثاني للجونة في شباك كيما أسوان

بداية الشوط الثاني في المباراتين - المقاولون (0) (1) بتروجت.. الجونة (1) (0) كيما أسوان

نهاية الشوط الأول في المباراتين - المقاولون (0) (1) بتروجت.. الجونة (1) (0) كيما أسوان

ق19: محمود شبراوي يسجل الهدف الأول للجونة ضد كيما أسوان

ق14: محمد السيد يسجل الهدف الأول لبتروجت ضد المقاولون العرب، استغل كرة مقطوعة من المدافع محمد سمير قبل أن ينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

بداية المباراتين

المباراتان تنطلقان الساعة 2:30 مساء

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