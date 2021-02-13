في الدرجة الرابعة - اعتداء جمهور على لاعبين في لقاء بني شبل والرواد

شهدت مباراة مركز شباب بني شبل والرواد في دوري الدرجة الرابعة في الشرقية اشتباكات قبل 20 دقيقة من نهايتها مما أدى لعدم استكمالها وذهاب لاعبي الأخير لمستشفى.

وقال غريب إبراهيم مدرب الرواد لـFilGoal.com:"كنا متقدمين بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 78 قبل أن يعتدي جمهور على لاعبينا الاحتياطيين، شاهدت أيضا شخصا ينتمي لفريق بني شبل يشارك في الاعتداءات، تحدثت معه فرد بأن ابن خالته ضمن الشجار".

وواصل "الاعتداءات استمرت بشكل همجي. مجلس إدارة بني شبل تواصل معي لكن طلبت منهم عدم المجيء للمستشفى لأن أهالي اللاعبين هناك. لو قررت إدارة المنطقة أن ما حدث اشتباكا فقط سأعتزل كرة القدم، نريد حقنا. 3 لاعبين أصيبوا منهم من تعرض لإغماء".

واستمر "الحكم كان جيدا وأخرج جمهورا بين الشوطين. بعض الأشخاص استخدموا أشياء أثناء الاعتداء علينا".

ومن جانبه، قال صبحي عرفة رئيس مركز شباب بني شبل لـFilGoal.com:"نخوض مبارياتنا في ملعب القنايات لأن ليس لدينا ملعب قانوني. أحمد عاطف لاعب الرواد وهو مقيم هنا سب ناشئا من حاملي الكرات، شقيق الناشئ كان موجودا فرد على اللاعب، هذه شرارة ما حدث".

وأتم "نطالب بإعادة المباراة لأن الحكم لم يلغها. تواصلنا مع فريق الرواد ليخرجوا من الملعب".