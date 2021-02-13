في الدرجة الرابعة - اعتداء جمهور على لاعبين في لقاء بني شبل والرواد

السبت، 13 فبراير 2021 - 13:33

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الرابعة

شهدت مباراة مركز شباب بني شبل والرواد في دوري الدرجة الرابعة في الشرقية اشتباكات قبل 20 دقيقة من نهايتها مما أدى لعدم استكمالها وذهاب لاعبي الأخير لمستشفى.

وقال غريب إبراهيم مدرب الرواد لـFilGoal.com:"كنا متقدمين بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 78 قبل أن يعتدي جمهور على لاعبينا الاحتياطيين، شاهدت أيضا شخصا ينتمي لفريق بني شبل يشارك في الاعتداءات، تحدثت معه فرد بأن ابن خالته ضمن الشجار".

وواصل "الاعتداءات استمرت بشكل همجي. مجلس إدارة بني شبل تواصل معي لكن طلبت منهم عدم المجيء للمستشفى لأن أهالي اللاعبين هناك. لو قررت إدارة المنطقة أن ما حدث اشتباكا فقط سأعتزل كرة القدم، نريد حقنا. 3 لاعبين أصيبوا منهم من تعرض لإغماء".

أخبار متعلقة
خماسي الإسماعيلي يتواصل غيابه أمام لافيينا في الكأس إبراهيموفيتش يستهدف رقمين قياسيين أمام سبيزيا قبل مواجهته.. بونوتشي: ذكرياتي جميلة مع جاتوزو في ميلان رئيس الاتحاد الفرنسي: زيدان أفضل خليفة لـ ديشامب

واستمر "الحكم كان جيدا وأخرج جمهورا بين الشوطين. بعض الأشخاص استخدموا أشياء أثناء الاعتداء علينا".

ومن جانبه، قال صبحي عرفة رئيس مركز شباب بني شبل لـFilGoal.com:"نخوض مبارياتنا في ملعب القنايات لأن ليس لدينا ملعب قانوني. أحمد عاطف لاعب الرواد وهو مقيم هنا سب ناشئا من حاملي الكرات، شقيق الناشئ كان موجودا فرد على اللاعب، هذه شرارة ما حدث".

وأتم "نطالب بإعادة المباراة لأن الحكم لم يلغها. تواصلنا مع فريق الرواد ليخرجوا من الملعب".

دوري الدرجة الرابعة
نرشح لكم
أخر الأخبار
ثنائية يورينتي وكوريا تعيد أتليتكو مدريد لسكة الانتصارات على حساب غرناطة 20 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد استعارته من الأهلي.. إصابة مدافع الإسماعيلي الجديد 22 دقيقة | الدوري المصري
شباب بلوزداد ينتزع نقطة من ملعب مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجموعة الزمالك - الترجي يقلب تأخره إلى فوز على العنيد تينجيث 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
6 دقائق ترسم انهيار ليفربول.. ليستر يقلب الطاولة على الريدز بالثلاثة 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بتروجت يزيد معاناة المقاولون بثلاثية في كأس مصر.. والجونة يسحق كيما أسوان بسداسية 54 دقيقة | مصر
فينجر: ليفربول خرج من سباق الدوري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيدرو: روما يستطيع الفوز بلقب الدوري الأوروبي 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك