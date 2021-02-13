خماسي الإسماعيلي يتواصل غيابه أمام لافيينا في الكأس

سيخوض الإسماعيلي مباراة لافيينا في دور الـ32 لكأس مصر يوم الأحد منقوصا من 5 لاعبين لم يتعافوا بعد من إصابات مختلفة.

وكشف مصدر في النادي أن الخماسي لن يلحق بالمباراة المقرر إقامتها في ملعب السويس.

واللاعبون الخمسة هم محمد الشامي وعبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي وأحمد مدبولي ومحمد عمار.

وفي المقابل، سيكون متاحا حسين السيد المنضم حديثا للفريق على سبيل الإعارة من طلائع الجيش.

ويأمل الدراويش العودة لسكة الانتصارات من بوابة لافيينا بعدما خسر 4 مرات ولم يفز في آخر 6 مواجهات خاضها في الدوري المصري الممتاز.

ولقاء لافيينا سيكون الأخير قبل مواجهة الزمالك في الجولة 13 من الدوري يوم الأربعاء.