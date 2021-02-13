إبراهيموفيتش يستهدف رقمين قياسيين أمام سبيزيا

السبت، 13 فبراير 2021 - 12:05

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان - إنتر

يستهدف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان تحقيق رقمين قياسيين حال هز شباك سبيزيا في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

المهاجم البالغ 39 عاما يأمل التسجيل في ستاديو ألبرتو بيتشو معقل سبيزيا، ليدخل تاريخ الدوري الإيطالي.

إبرا يمتلك 14هدفا في مشواره بالدوري الإيطالي الموسم الحالي، وإذا سجل هدفا سيكون أكبر لاعب يسجل 15 هدفا في موسم واحد بالمسابقة متخطيا سلفيو بيولا موسم 1951-52.

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كما سيصبح أول لاعب في القرن الحالي يسجل في شباك 80 فريقا مختلفا في الدوريات الخمس الكبرى.

ويخوض سبيزيا موسمه الأول على الإطلاق في الدوري الإيطالي وسيصبح الخصم رقم 99 الذي يلتقيه إبراهيموفيتش في مسيرته ويسعى لأن يكون ضمن أندية قليلة لم يهز إبرا شباكها.

وسجل إبراهيموفيتش في شباك 79 فريقا مختلفا رفقة يوفنتوس وإنتر وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وستكون مواجهة اليوم خاصة لسبيزيا والذي يخوض مباراة اليوم تحت قيادة الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يرأسها روبرت بالتيك.

ويريد ميلان الفوز لضمان الصدارة قبل مواجهة إنتر في الجولة المقبلة، إذ يحتل الروسونيري الصدارة برصيد 47 نقطة.

فيما يحتل سبيزيا المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 21 مباراة، بفارق 6 نقاط عن صراع الهبوط.

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان سبيزيا
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