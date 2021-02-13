رئيس الاتحاد الفرنسي: زيدان أفضل خليفة لـ ديشامب

يرى نويل لو جراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن زين الدين زيدان نجم فرنسا السابق ومدرب ريال مدريد حاليا هو الأنسب لخلافة ديدييه ديشامب المدير الفني الحالي لمنتخب الديوك.

وقال لو جراي في حواره مع إذاعة RTL:"خليفة ديشامب؟ لدينا علاقة جيدة جدا مع زيدان. على الأقل على المستوى الشخصي. لو رحل ديشامب واستمررت في منصبي، أول شخص أراه مناسبا هو زيدان".

واستمر "عقد ديشامب ينتهي في 2022، القرار يعود له إذا أراد الاستمرار".

عقد زيدان مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022، وصرح أيقونة فرنسا في وقت سابق أنه لا يعلم هل سيستمر حتى ذلك التاريخ مع الفريق أم لا.

ويتعرض زيدان لانتقادات بسبب تذبذب مستوى ريال مدريد وقالت تقارير إن النادي الإسباني قد يتخلى عنه.

وقاد زيدان فريق ميرينجي من يناير 2016 إلى يونيو 2018 ثم عاد في ولاية ثانية في مارس 2019.

وحقق "زيزو" 11 لقبا مع ريال مدريد.

في المقابل، يقود ديشامب منتخب فرنسا منذ يوليو 2012، قاد الفريق لوصافة يورو 2016 والتتويج بمونديال 2018.