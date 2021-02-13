قبل مواجهته.. بونوتشي: ذكرياتي جميلة مع جاتوزو في ميلان

السبت، 13 فبراير 2021 - 11:38

كتب : FilGoal

بونوتشي - جاتوزو

أشاد ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس بجينارو جاتوزو مدرب نابولي قبل مواجهته يوم السبت في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وقال الإيطالي لشبكة سكاي سبورتس:"جاتوزو كان من أفضل الأشياء التي حدثت لي في ميلان، كنت محظوظا بوجوده كمدرب".

وواصل "علي أن أشكره وطاقمه الفني خلال فترتي في ميلان، ساعدوني كثيرا".

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في اللقاء الصعب على ملعب دييجو أرماندو مارادونا يأمل يوفنتوس تقليص الفارق مع المتصدرين ميلان وإنتر ميلان.

ويحل يوفنتوس ثالث ترتيب الدوري ضيفا على نابولي ويبتعد بسبع نقاط عن ميلان وخمس نقاط عن إنتر.

ولعب بونوتشي في ميلان موسم 2017-2018 قبل أن يعود لفريق السيدة العجوز.

بونوتشي جاتوزو
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